Векторы a(-6;7) и АВ равны . Найдите координаты точки А ,если В(5;-8)

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Вектор АВ=(х2-х1;у2-у1) Если координаты вектора а(-6;7) равны координатам вектора АВ, то можно составить систему: х2-х1=-6 и у2-у1=7 Т.к. Х2 и У2 у нас известны (координаты точки В), то система превращается в 2 ур-я с 1 переменной. 5-х1=-6 и -8-у1=7 х1=11 и у2=-15 А(11;-15)