Как человек использует знания о дыхании растений в своей деятельности

Биология
Как человек использует знания о дыхании растений в своей деятельности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покупают различные виды комнатных растений домой
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