Великан на поляне рассказ горит костер

Гость: Гость:

Приходя в лес люди частенько разводят костёр.многие уверены:не бывает отдыха без костра!В холодную погоду он согревает.а в тёплую просто радует-весёлыми язычками пламени,приятным потрескиванием сгорающих сухих веток ароматным дымком но все ли что радует человека хорошо для природы? нет конечно. вот и костёр для природы совсем не безвреден.под огнём портится почва сгорает множество маленьких существ живущих в ней .после костра остаётся чёрное выжженое место которое называют косрищем .для того чтобы оно снова смогло покрытся травой нужно 5-7 лет а то и больше. да да так опасная рана получаная почвой от огня .чёрные следы уродуют наши поляны и опушки .от костров нередко загораются леса.и тогда в пламени страшных пожаров страдают и гибнут звери и птицы насекомые и растения.