Велосипед едет со скоростью 24км/час. какое растояние он преодалеет за 3 часа;3 час 15 мин; 3 ч 20 мин; 3 час 45 мин? ( ели не трудно можно ещё со схемой)

Математика
Велосипед едет со скоростью 24км/час. какое растояние он преодалеет за 3 часа;3 час 15 мин; 3 ч 20 мин; 3 час 45 мин? ( ели не трудно можно ещё со схемой)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 24*3=72км 2. 1час=60 минут 15 мин= 1/4 часа 24:4=6км 72+6=78км 3.  6:3=2км (за 5 минут) 78+2=80 4. 24*4=96-6=90км
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