Велосипед едет со скоростью 24км/час. какое растояние он преодалеет за 3 часа;3 час 15 мин; 3 ч 20 мин; 3 час 45 мин? ( ели не трудно можно ещё со схемой)

Математика

Велосипед едет со скоростью 24км/час. какое растояние он преодалеет за 3 часа;3 час 15 мин; 3 ч 20 мин; 3 час 45 мин? ( ели не трудно можно ещё со схемой)

Автор: Гость