Восстанови первоначальное уравнение: ...=48 х=...+... х=58
Математика
Восстанови первоначальное уравнение: ...=48 х=...+... х=58
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-10=48 x=48+10 x=58 ..............
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