Сколько будет 23*56?как это делать? расскажеш?
Математика
Сколько будет 23*56?как это делать? расскажеш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23*56=1288 умножаешь в столбик. сначала правую нижнюю цифру на те, что сверху, а потом левую нижнюю снова на все, что над ней. результат складываешь в том же столбике и у тебя получается число.
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