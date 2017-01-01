Найти относительную влажность воздуха при температуре t.28С, если точка росы 10 С
Физика
Найти относительную влажность воздуха при температуре t.28С, если точка росы 10 С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при тр = 10°с давление насыщенного пара р 1 = 1,23 кпа, при т = 18°с р 2 = 2,07 кпа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Винни - Пуху подарили 5 бочонков мёда по 17 кг в кождом . За 1 месяц он съел 52 кг. Сколь??о кг мёда осталось?
Физика
Сила тока в колебательном контуре, содержащем катушку индуктивности 10 мГн, меняется по закону i = 0,01 sin (104πt) А. Найдите: а) максимальное зна...