2017 ^2016= последняя цифра равен: А) 9; В) 3; С) 7; Д) 1
Математика
2017 ^2016= последняя цифра равен: А) 9; В) 3; С) 7; Д) 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идеальное решение) Какая-то нереальная задача(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сила тока в колебательном контуре, содержащем катушку индуктивности 10 мГн, меняется по закону i = 0,01 sin (104πt) А. Найдите: а) максимальное зна...
Математика
Определите все возможные трехзначные числа состоящие из следубщиз чисел (числа н?? должны повторятся а 5,2и8б 1,3и 0 помагите
Химия
Математика