Определите все возможные трехзначные числа состоящие из следубщиз чисел (числа н?? должны повторятся а 5,2и8б 1,3и 0 помагите

Математика
Определите все возможные трехзначные числа состоящие из следубщиз чисел (числа н?? должны повторятся а 5,2и8б 1,3и 0 помагите
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528,281,813,130,258,285,218,230,203,201,501,502,508,503,103,105
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