Определите все возможные трехзначные числа состоящие из следубщиз чисел (числа н?? должны повторятся а 5,2и8б 1,3и 0 помагите

Математика

Определите все возможные трехзначные числа состоящие из следубщиз чисел (числа н?? должны повторятся а 5,2и8б 1,3и 0 помагите

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