Найдите сумму чисел 4 3/5 и 3 1/6 ?

Математика
Найдите сумму чисел 4 3/5 и 3 1/6 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 3/5+3 1/6= (приводим к общему знаменателю 30) = 7 целых 23/30
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