Маленький рассказ о войне 1812 года для 5 класса

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Война 1812 года была названа великой отечественной. Против армии России выступала французская армия под командованием Наполеона Бонапарта. В то время императором и главнокомандующим в России был Александр 1. Историки пишут, что его волновала не сила и мощь офицеров, а их внешний вид. Вскоре, когда люди начали понимать, что они проигрывают Наполеоновской армии, начался бунт. Офицерский дух был сломлен и всме восстали против императора. В итоге новым главнокомандующим стал Кутузов. Он помог России одержать победу. (Вообще этот вопрос относится к предмету история, а не обществознание)