1. В автопарке 96 автомобилей. Из них ¾ - грузовые, остальные – легковые. Сколько в автопарке легковых автомобилей?

Математика

1. В автопарке 96 автомобилей. Из них ¾ - грузовые, остальные – легковые. Сколько в автопарке легковых автомобилей?

Автор: Гость