1. В автопарке 96 автомобилей. Из них ¾ - грузовые, остальные – легковые. Сколько в автопарке легковых автомобилей?
Математика
1. В автопарке 96 автомобилей. Из них ¾ - грузовые, остальные – легковые. Сколько в автопарке легковых автомобилей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 96 автомобилей 96*3/4=72 автомобиля грузовые 96-72=28 автомобилей легковые
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