Объясните выраженяи Хорошие законы порождены дурными нравами
Обществознание
Объясните выраженяи Хорошие законы порождены дурными нравами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется в веду, что если бы люди не совершали дурные поступки, не понадобились бы и законы( им нечего, или никого не нужно было бы контролировать). Но так как это не так, есть необходимость в законах, чтобы защищать людей(обеспечивать им безопасность).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
1. В автопарке 96 автомобилей. Из них ¾ - грузовые, остальные – легковые. Сколько в автопарке легковых автомобилей?
Обществознание