Объясните выраженяи Хорошие законы порождены дурными нравами

Гость: Гость:

Имеется в веду, что если бы люди не совершали дурные поступки, не понадобились бы и законы( им нечего, или никого не нужно было бы контролировать). Но так как это не так, есть необходимость в законах, чтобы защищать людей(обеспечивать им безопасность).