Помогите решить первый вариант

Химия
Помогите решить первый вариант
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 а 2 а 3 в 4 б 5 в я решала было все так
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