Сравните дикого предка изучаемых животных с искусственно созданными породами.Оп??шите,в чем состоит сходство внешнего строения и биологических особенностей (плодовитость;поведение;восприимчивость к болезням) этих животных.
Биология
Сравните дикого предка изучаемых животных с искусственно созданными породами.Оп??шите,в чем состоит сходство внешнего строения и биологических особенностей (плодовитость;поведение;восприимчивость к болезням) этих животных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка это искусственно создание животное то есть строение отличается в размерах органов, жиров поведение у домашней нейтральное а у дикой агрессивное
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