Переведите прямую речь в косвенную,а косвенную в прямую.и составить схемы "Кто тебя обидел?"-спросил начальник. Лиля писала:"У нас есть качели и даже яблоки,которые ещё не поспели". Он смотрел на бабушку и горько думал:"Худ...
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Переведите прямую речь в косвенную,а косвенную в прямую.и составить схемы "Кто тебя обидел?"-спросил начальник. Лиля писала:"У нас есть качели и даже яблоки,которые ещё не поспели". Он смотрел на бабушку и горько думал:"Худо будет теперь". Если бы Володя был девчонкой,он мог бы подумать:"У меня защемило сердце". Когда он приносил домой четвёрку,отец пожимал плечами и говорил:"Это тебе повезло". Олег вздохнул и громко объявил,что уходит. Тренер посмотрел внимательно и поинтересовался,увидятся ли они ещё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальник спросил кто меня обидел. Лиля писала что у нее есть качели и даже яблоки, которые еще не поспели. Он смотрел на бабушку и горько думал что теперь будет худо. Если бы Володя был девчонкой, он мог бы подумать что у него защемило сердце. Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил что мне повезло. Олег вздохнул и сказал: "Я ухожу". Тренер внимательно посмотрел и поинтересовался: " Мы еще увидимся?"
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