Гость: Гость:

Начальник спросил кто меня обидел. Лиля писала что у нее есть качели и даже яблоки, которые еще не поспели. Он смотрел на бабушку и горько думал что теперь будет худо. Если бы Володя был девчонкой, он мог бы подумать что у него защемило сердце. Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил что мне повезло. Олег вздохнул и сказал: "Я ухожу". Тренер внимательно посмотрел и поинтересовался: " Мы еще увидимся?"