Велосипедист проехал расстояние между двумя пунктами за 6 ч. 30 мин. Если бы он ехал со скоростью 15 км/ч,то на этот же путь он затратил бы времени на 1 ч. 18 мин меньше. Какова была скорость велосипедиста?

Математика

Велосипедист проехал расстояние между двумя пунктами за 6 ч. 30 мин. Если бы он ехал со скоростью 15 км/ч,то на этот же путь он затратил бы времени на 1 ч. 18 мин меньше. Какова была скорость велосипедиста?

Автор: Гость