Велосипедист проехал расстояние между двумя пунктами за 6 ч. 30 мин. Если бы он ехал со скоростью 15 км/ч,то на этот же путь он затратил бы времени на 1 ч. 18 мин меньше. Какова была скорость велосипедиста?
Математика
Велосипедист проехал расстояние между двумя пунктами за 6 ч. 30 мин. Если бы он ехал со скоростью 15 км/ч,то на этот же путь он затратил бы времени на 1 ч. 18 мин меньше. Какова была скорость велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.30 - 390 мин 1 час 18 мин =78 мин 390 - 78= 312 мин 390 : 78=5 км /ч 15+5=20 км/ч Ответ:Скорость велосипедиста была 20 км/ч
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