Велосипедист выехал из точки с координатой х=50 метров со скоростью 5м/с. Его движение описывается уравнением: а)х=50+5t б)х=50t+5 в)х=5t-50 г)х=-50+5t

Физика

Велосипедист выехал из точки с координатой х=50 метров со скоростью 5м/с. Его движение описывается уравнением: а)х=50+5t б)х=50t+5 в)х=5t-50 г)х=-50+5t

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