Верно ли утверждение что если бы не было круговорота воздуха то и не было бы други?? круговорот. Обоснуйте свой ответ

География

Верно ли утверждение что если бы не было круговорота воздуха то и не было бы други?? круговорот. Обоснуйте свой ответ

Автор: Гость