Верно ли утверждение что если бы не было круговорота воздуха то и не было бы други?? круговорот. Обоснуйте свой ответ
География
Верно ли утверждение что если бы не было круговорота воздуха то и не было бы други?? круговорот. Обоснуйте свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На скоько я знаю верно. Потому что без круговорота воздуха не как не может происходить круговорот воды потамучто он происходит с помошью возуха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Начертите в тетради коорденатную прямую. За единичный отрезок примите длину одно?? клетки тетради. Отметьте на ней точки Е(5) Р (-4) О (0) Т(9) П(-...
Математика