Верно ли утверждение что если бы не было круговорота воздуха то и не было бы други?? круговорот. Обоснуйте свой ответ

География
Верно ли утверждение что если бы не было круговорота воздуха то и не было бы други?? круговорот. Обоснуйте свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 На скоько я знаю верно. Потому что без круговорота воздуха не как не может происходить круговорот воды потамучто он происходит с помошью возуха
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