Верно ли высказывание?Поясни свой ответ.1)любой квадрат имеет 4 оси симметрии.2)Не бывает треугольника с прямым углом.3)Если делим уменьшить в 2 раза,то частное также уменьшится в 2 раза.4)Если длину каждой стороны квадрата уме...
Математика
Верно ли высказывание?Поясни свой ответ.1)любой квадрат имеет 4 оси симметрии.2)Не бывает треугольника с прямым углом.3)Если делим уменьшить в 2 раза,то частное также уменьшится в 2 раза.4)Если длину каждой стороны квадрата уменьшить в 2 раза, то его площадь также уменьшится в 2 раза.
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