Верному другу цены нет.Поставить ударение

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Верному другу цены нет.Поставить ударение
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Гость:
ВЕрному дрУгу ценЫ нЕт 
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