Помогите плиз Анель решила а задач,а Асель-в 2 раза больше. Сколько задачь решили ??евочки вместе?

Математика

Помогите плиз Анель решила а задач,а Асель-в 2 раза больше. Сколько задачь решили ??евочки вместе?

Автор: Гость