Помогите плиз Анель решила а задач,а Асель-в 2 раза больше. Сколько задачь решили ??евочки вместе?
Математика
Помогите плиз Анель решила а задач,а Асель-в 2 раза больше. Сколько задачь решили ??евочки вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а×2 Асель 2) а+а×2 вместе
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