Составьте из предложенных слов сложные существительные;переведите их на русский язык:Das haupt+das gerat,die maschine+der komplex,die maschine+die fabrik,der betrieb+die plannung,die plannung+die abteilung,bestellen+die karte,d...
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Составьте из предложенных слов сложные существительные;переведите их на русский язык:Das haupt+das gerat,die maschine+der komplex,die maschine+die fabrik,der betrieb+die plannung,die plannung+die abteilung,bestellen+die karte,das haupt+der konstrukteur,schneiden+das werkzeug,die versorgung+die abteilung,das werk+die abteilung,die montage+die abteilung,der bau+das element
Ответ(ы) на вопрос:
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Das Hauptgerat - главный прибор, ведущее устройство; Der Maschinenkomplex - машинный комплекс; Die Maschinenfabrik - машиностроительный завод; Die Betriebsplannung - планирование производства; Die Plannungsabteilung - плановый отдел; Die Bestellkarte - карта для внесения заказа; Der Hauptkonstrukteur - главный конструктор / разработчик; Das Schneidewerkzeug - режущий инструмент; Die Versorgungsabteilung -отдел снабжения; Die Werksabteilung - цех; Die Montageabteilung - сборочный цех; Das Bauelement - деталь (строительный элемент).
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