Составьте из предложенных слов сложные существительные;переведите их на русский язык:Das haupt+das gerat,die maschine+der komplex,die maschine+die fabrik,der betrieb+die plannung,die plannung+die abteilung,bestellen+die karte,d...

Немецкий язык

Составьте из предложенных слов сложные существительные;переведите их на русский язык:Das haupt+das gerat,die maschine+der komplex,die maschine+die fabrik,der betrieb+die plannung,die plannung+die abteilung,bestellen+die karte,das haupt+der konstrukteur,schneiden+das werkzeug,die versorgung+die abteilung,das werk+die abteilung,die montage+die abteilung,der bau+das element

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