Какое количество теплоты необходимо для нагревания 19 л воды массой 12 кг в латуной посуде от 21 градуса до температуры кипения удельная теплоемкость латуни 380 дж/кг
Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания 19 л воды массой 12 кг в латуной посуде от 21 градуса до температуры кипения удельная теплоемкость латуни 380 дж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=cm(t2-t1)вода Q1=с*po*v(t2-t1)=4200*1000*19*10(-3)*(100-21)=6304200 Q2=cm(t2-t1) латунный сосудQ2= 380*12*79=360240 Q=6664440Дж=6,67МДж
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