Какое количество теплоты необходимо для нагревания 19 л воды массой 12 кг в латуной посуде от 21 градуса до температуры кипения удельная теплоемкость латуни 380 дж/кг

Физика

Какое количество теплоты необходимо для нагревания 19 л воды массой 12 кг в латуной посуде от 21 градуса до температуры кипения удельная теплоемкость латуни 380 дж/кг

Автор: Гость