Запиши и озаглавь текст Зашумел в лесу золотой дождь!Капля по листу щелкнет-сорв??тся лист. Синицы на ветках завозятся- брызнут листья по сторонам.Ветер вдруг налетит - закружится пёстрый смерч.А уж если косач с лёту в ветки в...
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Запиши и озаглавь текст Зашумел в лесу золотой дождь!Капля по листу щелкнет-сорв??тся лист. Синицы на ветках завозятся- брызнут листья по сторонам.Ветер вдруг налетит - закружится пёстрый смерч.А уж если косач с лёту в ветки вломится-хлынет сверкающий водопад! нанеси интонациольнные пометы:значки логических ударений,пауз,стрелки повышения и понижения тона голоса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний дождь(ну я так думаю)
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