Силач может поднять груз массой 100 кг.Масса 1 л ртути равна 13 кг .Сможет ли силач поднять 8 литровую емкость наполненную ртутью?
Математика
Силач может поднять груз массой 100 кг.Масса 1 л ртути равна 13 кг .Сможет ли силач поднять 8 литровую емкость наполненную ртутью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*13=104кг ртути в емкости силач не может поднять т.к. он поднимает 100кг
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Силач может поднять груз массой 100 кг.Масса 1 л ртути равна 13 кг .Сможет ли силач поднять 8 литровую емкость наполненную ртутью?
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