Как проверить слово зябко
Русский язык
Как проверить слово зябко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зябко-зябнуть. зяблик. зябь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания 19 л воды массой 12 кг в латуной посуде от 21 градуса до температуры кипения удельная теплоемкос...
Математика
Силач может поднять груз массой 100 кг.Масса 1 л ртути равна 13 кг .Сможет ли силач поднять 8 литровую емкость наполненную ртутью?
Математика
Силач может поднять груз массой 100 кг.Масса 1 л ртути равна 13 кг .Сможет ли силач поднять 8 литровую емкость наполненную ртутью?