Луч CO делит угол АОВ на два угла. Как найти градусную меру угла АОВ если известны г??адусные меры углов АОС и COB?
Геометрия
Луч CO делит угол АОВ на два угла. Как найти градусную меру угла АОВ если известны г??адусные меры углов АОС и COB?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если луч CO делит угол АОВ на две части, то (угол)АОС°+(угол)СОВ°=(угол)АОВ°– градусная мера данного угла
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