Верны ли следующие суждения о формах государственного устройства? А. В унитарном государстве функционирует единая система права. Б. Государственный аппарат федеративного государства представляет собой единую струк­туру на все...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о формах государственного устройства? А. В унитарном государстве функционирует единая система права. Б. Государственный аппарат федеративного государства представляет собой единую струк­туру на всей территории страны.

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