Верны ли следующие суждения о формах государственного устройства? А. В унитарном государстве функционирует единая система права. Б. Государственный аппарат федеративного государства представляет собой единую структуру на все...
Обществознание
Верны ли следующие суждения о формах государственного устройства? А. В унитарном государстве функционирует единая система права. Б. Государственный аппарат федеративного государства представляет собой единую структуру на всей территории страны.
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