"Весь день жаворонок в поисках пищи".Определить склонение и падеж существительных заранее спасибо!

Русский язык
"Весь день жаворонок в поисках пищи".Определить склонение и падеж существительных заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День 2-е скл в.п Жаворонок 2-е скл И.п Пищи (пища) 1 -скл в.п
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