Выписать из комедии "Горе от ума" яркие офаризмы(срочно)
Литература
Выписать из комедии "Горе от ума" яркие офаризмы(срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ах, злые языки страшнее пистолета" "Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом" "Известный человек, солидный, и знаков отличья нахватал; не по летам и чин завидный" "Счастливые часов не наблюдают" "Минуй нас пуще всех печалит и барский гнев, и барская любовь" "Чтоб иметь детей,кому ума на доставало?" "Чины людьми даются, а люди могут обмануться"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Что вы знаете о тексте? 2.Какие значимые части могут быть в слове? 3.Чем вы отличаются приставки от предлогов? 4.Когда пишется разделительн...
Математика
Другие предметы