Выписать из комедии "Горе от ума" яркие офаризмы(срочно)

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"Ах, злые языки страшнее пистолета" "Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом" "Известный человек, солидный, и знаков отличья нахватал; не по летам и чин завидный" "Счастливые часов не наблюдают" "Минуй нас пуще всех печалит и барский гнев, и барская любовь" "Чтоб иметь детей,кому ума на доставало?" "Чины людьми даются, а люди могут обмануться"