1.Что вы знаете о тексте? 2.Какие значимые части могут быть в слове? 3.Чем вы отличаются приставки от предлогов? 4.Когда пишется разделительный ъ , а когда-ь? 5.Что вы знаете правописании гласных и согласных в корнях слов? ...

Русский язык

1.Что вы знаете о тексте? 2.Какие значимые части могут быть в слове? 3.Чем вы отличаются приставки от предлогов? 4.Когда пишется разделительный ъ , а когда-ь? 5.Что вы знаете правописании гласных и согласных в корнях слов? 6.В каких словах после ж, ш пишется ю? 7.Какие части речи вы знаете? 8.Назовите падежи имён существительных и вопросы каждого из падежей. 9.Как изменяются имена прилагательные? 10.Какие вы знаете местоимения? Как они пишутся с предлогами? 11.Приведите примеры глаголов с окончаниями -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют) и с окончаниями -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят). 12.С какими стилями речи вы познакомились?

Автор: Гость