Хрестьянские выступления в Казакстане с 1920-1922

Гость: Гость:

Политическая и экономическая ситуация в Казахстане в 1920-1921 гг. Экономическое положение. После гражданской войны экономика Казахского края находилась в катастрофическом положении. В 1918-1920 гг. преобладали военно-административные методы управления народным хозяйством, вся жизнь республики была милитаризирована. Основным инструментом экономической политики правительства была продовольственная разверстка — реквизиция излишков сельскохозяйственного производства для нужд армии и пролетарского населения городов. Продразверстка была одним из компонентов политики «военного коммунизма», установившейся в годы войны и построенной на распределительном принципе. Игнорирование естественных законов развития экономики и безудержное администрирование привели к настоящей катастрофе в сельском хозяйстве: Резко сократились посевные площади, упала урожайность, валовые сборы зерна в 1921 г. по сравнению с довоенным временем упали в 3 раза. В еще более тяжелом положении было животноводство. Казахские районы находились в затяжном кризисе, начавшемся еще во время подавления национально-освободительной войны 1916г. Постоянные реквизиции скота как со стороны красных, так и со стороны белых, эпизоотии и джуты, вызванные нарушением естественного цикла выпаса скота, в годы войны привели к резкому сокращению его поголовья, почти на 11 млн. голов, из которых 2 млн. составляли лошади и 6,5 млн. — мелкий рогатый скот. В этот тяжелейший для края момент, центральные власти объявили о увеличении продразверстки в Сибири и Казахстане. Правительство обязало крестьян сдать в августе 1920 г. — июне 1921 г. чрезвычайный налог в размере 110 млн. пудов, из которых 35 млн. приходилось на Северный Казахстан. При этом не учитывалось, что в 1920 г. был неурожай, запасов от прошлых лет фактически не было, т.к. регион был в то время зоной ожесточенных боев гражданской войны. Сибирское руководство, зная, что Акмолинская и Семипалатинская области, а также Кустанайский уезд вскоре перейдут под юрисдикцию Казахской автономии, пыталось переложить основную тяжесть разверстки на эти регионы. Так, из 66 млн. пудов задания на 1920 г. на одну Семипалатинскую область приходилось 26 млн. пудов, а из одного Кустанайского уезда было вывезено 6 млн. пуцов хлеба. Конфисковывались не только излишки, но и необходимое для питания зерно и даже семенной фонд. Хлебная разверстка была наложена и на казахские скотоводческие волости, вынужденные для ее выполнения продавать скот» покупать зерно. К этому добавлялась и мясная разверстка и другие «чрезвычайные» сборы.