Помогите пожалуйста что ты знал о Барсе просклоняй слово барс какая часть слова и??менилась сколько падежей в русском языке помогите

Русский язык
Помогите пожалуйста что ты знал о Барсе просклоняй слово барс какая часть слова и??менилась сколько падежей в русском языке помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барс - это вид семейства кошачьих рода пантер. Основной фон окраски меха желтый или рыже-желтый с небольшими черными пятнами. И.п. барс Р.п. барса Д.п. барсу В.п. барса Т.п. барсом П.п. (на) барсе В русском языке 6 падежей. Выше они перечислены.
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