Помогите пожалуйста что ты знал о Барсе просклоняй слово барс какая часть слова и??менилась сколько падежей в русском языке помогите

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Помогите пожалуйста что ты знал о Барсе просклоняй слово барс какая часть слова и??менилась сколько падежей в русском языке помогите

Автор: Гость