Весна принесла много бед жителям леса.Снег быстро растаял .Реки затопили берега .Однажды рыбак пробирался на лодке сквозь торчалищие из воды кусты.На одном из них он увидел странный рыжеватый гриб .Вдруг гриб прыгнул прямо рыба...

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Весна принесла много бед жителям леса.Снег быстро растаял .Реки затопили берега .Однажды рыбак пробирался на лодке сквозь торчалищие из воды кусты.На одном из них он увидел странный рыжеватый гриб .Вдруг гриб прыгнул прямо рыбаку в лодку. КАК закончить текст?

Автор: Гость