Весна принесла много бед жителям леса.Снег быстро растаял .Реки затопили берега .Однажды рыбак пробирался на лодке сквозь торчалищие из воды кусты.На одном из них он увидел странный рыжеватый гриб .Вдруг гриб прыгнул прямо рыба...
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Весна принесла много бед жителям леса.Снег быстро растаял .Реки затопили берега .Однажды рыбак пробирался на лодке сквозь торчалищие из воды кусты.На одном из них он увидел странный рыжеватый гриб .Вдруг гриб прыгнул прямо рыбаку в лодку. КАК закончить текст?
Ответ(ы):
Гость:
Это оказался вовсе не гриб ,а маленький зяблик. Он стал шустро прыгать по дну лодки и совершенно не испугавшись рыбака,начал подбирать высыпавшиеся из ранца хлебные крошки...
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