Ветер,липа,тучам,дождём,лучи,лес,поле определить склонение и падеж
Русский язык
Ветер,липа,тучам,дождём,лучи,лес,поле определить склонение и падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер- 2скл., И.п.; липа- 1 скл, И.п тучам- 1 скл, Д.п дождём-2скл,Т.п лучи-2скл, И.п. лес-2скл, И.п. поле 2 скл, И.п
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