Ветер подхватывает легкие липкие паутинки и паучки летят по воздуху на кончике паутинок.Ветер не шумит кроной и птицы не щебечут.ПОМОГИТЕ РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
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Ветер подхватывает легкие липкие паутинки и паучки летят по воздуху на кончике паутинок.Ветер не шумит кроной и птицы не щебечут.ПОМОГИТЕ РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер подхватывает легкие липкие паутинки, и паучки летят по воздуху на кончике паутинок.Ветер не шумит кроной, и птицы не щебечут. В двух случаях однородные члены.
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