Відредагувати речення. 1. Сергійко зустрів товариша дружним потиском руки. 2. Шостий клас у нас дружній. 3. Будинки знаходяться на сусідських вулицях. 4. Лейтенант був одягнений у нову воєнну форму.

Українська мова

Відредагувати речення. 1. Сергійко зустрів товариша дружним потиском руки. 2. Шостий клас у нас дружній. 3. Будинки знаходяться на сусідських вулицях. 4. Лейтенант був одягнений у нову воєнну форму.

Автор: Гость