Відредагувати речення. 1. Сергійко зустрів товариша дружним потиском руки. 2. Шостий клас у нас дружній. 3. Будинки знаходяться на сусідських вулицях. 4. Лейтенант був одягнений у нову воєнну форму.
Українська мова
Відредагувати речення. 1. Сергійко зустрів товариша дружним потиском руки. 2. Шостий клас у нас дружній. 3. Будинки знаходяться на сусідських вулицях. 4. Лейтенант був одягнений у нову воєнну форму.
Ответ(ы):
Гость:
1. Сергійко зустрів товариша дружнім потиском руки. 2. Шостий клас у нас дружний. 3. Будинки знаходяться на сусідніх вулицях. 4. Лейтенант був одягнений у нову військову форму.
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