Випиши слова з префіксами,поділяючи їх на склади для переносу Беззубий,просити,прочитати,з'явитис,Під'їзд,розділити,мороз

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Випиши слова з префіксами,поділяючи їх на склади для переносу Беззубий,просити,прочитати,з'явитис,Під'їзд,розділити,мороз
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Гость:
Без-зубий, про-читати, під`їзд, роз-ділити
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