Випиши слова з префіксами,поділяючи їх на склади для переносу Беззубий,просити,прочитати,з'явитис,Під'їзд,розділити,мороз
Українська мова
Випиши слова з префіксами,поділяючи їх на склади для переносу Беззубий,просити,прочитати,з'явитис,Під'їзд,розділити,мороз
Ответ(ы):
Гость:
Без-зубий, про-читати, під`їзд, роз-ділити
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Самая длинная река в мире-река Нил-находится в Африке. её длина -6400км. длина реки Нигер,другой реки Африки, состовляет 13дробь 20 длины Нила ...
Математика
Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шест...
Математика