Випишiть слова в три колонки залежно вiд написанная:1)окремо;2)разом;3)iз дефiсом Написав(би),Немов(би),як(небудь),(чи)мало,(що)разу,казна(що),надумав(таки),все(ж),тiльки(що),неначе(б)(то).

Українська мова
Випишiть слова в три колонки залежно вiд написанная:1)окремо;2)разом;3)iз дефiсом Написав(би),Немов(би),як(небудь),(чи)мало,(що)разу,казна(що),надумав(таки),все(ж),тiльки(що),неначе(б)(то).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написав би,немовби,як-небудь,чимало,щоразу,казна-що,надумав-таки,все ж,тільки що,неначеб-то.
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