Витя изучает иностранный язык.Каждый день он изучает 4новых слова.Сколько дней по??адобится Вите,чтобы изучить 14 слов
Математика
Витя изучает иностранный язык.Каждый день он изучает 4новых слова.Сколько дней по??адобится Вите,чтобы изучить 14 слов
Ответ(ы):
Гость:
Вите понадобиться 4 дня
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