Витя изучает иностранный язык.Каждый день он изучает 4новых слова.Сколько дней по??адобится Вите,чтобы изучить 14 слов

Математика
Витя изучает иностранный язык.Каждый день он изучает 4новых слова.Сколько дней по??адобится Вите,чтобы изучить 14 слов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вите понадобиться 4 дня
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