Вкаком ряду слов все ударные гласные выделены верно? 1)факсимилЕ, ходАтайство, бАловать, вероисповЕдание 2) факсИмиле, ходатАйство, баловАть, веросповедАние 3)факсИмиле, ходАтайство, баловАть, вероисвовЕдание 4)факсимилЕ, ...

Русский язык
Вкаком ряду слов все ударные гласные выделены верно? 1)факсимилЕ, ходАтайство, бАловать, вероисповЕдание 2) факсИмиле, ходатАйство, баловАть, веросповедАние 3)факсИмиле, ходАтайство, баловАть, вероисвовЕдание 4)факсимилЕ, ходатАйство, бАловать, вероисповедАние 5)факсимИле, ходАтайство, баловАть, вероисповедАние
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Ответ(ы):
Гость:
4 или 5 ну скорее всего 5
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