Вкаком ряду слов все ударные гласные выделены верно? 1)факсимилЕ, ходАтайство, бАловать, вероисповЕдание 2) факсИмиле, ходатАйство, баловАть, веросповедАние 3)факсИмиле, ходАтайство, баловАть, вероисвовЕдание 4)факсимилЕ, ...
Русский язык
Вкаком ряду слов все ударные гласные выделены верно? 1)факсимилЕ, ходАтайство, бАловать, вероисповЕдание 2) факсИмиле, ходатАйство, баловАть, веросповедАние 3)факсИмиле, ходАтайство, баловАть, вероисвовЕдание 4)факсимилЕ, ходатАйство, бАловать, вероисповедАние 5)факсимИле, ходАтайство, баловАть, вероисповедАние
Ответ(ы):
Гость:
4 или 5 ну скорее всего 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите пожайлуста задачу!) В разное время из двух городов ,расстояние между кото??ыми 940км ,навстречу друг другу вышли два поезда .скорость пер...
Биология
Бактерии-обычно *** клеточные организмы,не имеющие ограниченного оболочкой ядра,к??торые относятся к ***кариотам. Они заселили все среды жизни:***,...
Математика
Помогите записать условие к этой задачи . ПЛИЗ. Ане 12 лет. Она в 3 раза старше брата . На сколько лет Аня старше брата ?