Влияние смены времён года на жизнь человека. Помогите!!!!!! 5-6 класс учебник географ??и

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Человек-часть природы и вне ее жить не может Природа географической оболочки является для человека средой обитания, так как потребности в пище, воде, одежде, жилье и духовном развитии человек удовлетворяет за счет разнообразных предметов и свойств природы Природа- источник существование человека Природные условия влияют на быт, отдых, состояние здоровья населения. В ходе исторического развития человек приспособился к определенному ритму жизни, обусловленному ритмическими изменениями в природной среде и энергетической динамикой обменных процессов. То, что климат, погода влияют на человека, известно давно. Еще в Древней Греции Гиппократ регулярно проводил метеорологические наблюдения и впервые отметил метеозависимость - сезонное чередование обострений различных недугов. Климат оказывает на человека прямое и косвенное влияние. Прямое влияние весьма разнообразно и обусловлено непосредственным действием климатических факторов на организм человека и прежде всего на условия теплообмена его со средой: на кровоснабжение кожных покровов, дыхательную, сердечно - сосудистую систему и потооделительную систему. На организм человека, как правило, влияет не один какой - либо изолированный фактор, а их совокупность, причем основное действие оказывают не обычные колебания климатических условий, а главным образом их внезапные изменения. Для любого живого организма установились определенные ритмы жизнедеятельности разнообразной частоты. Для некоторых функций организма человека характерно изменение их по сезонам года. Это касается температуры тела, интенсивности обмена веществ, системы кровообращения, состава клеток крови и тканей. Так, в летний период происходит перераспределение крови от внутренний органов к кожным покровам, поэтому артериальное давление летом ниже, чем зимой. В настоящее время известно множество ритмических процессов в организме, называемых биоритмами. К ним относятся ритмы работы сердца, дыхания, биоэлектрической активности мозга. Вся наша жизнь представляет собой постоянную смену покоя и активной деятельности, сна и бодрствования, утомления от протяженного труда и отдыха. В организме каждого человека, подобно морским приливам и отливам вечно царит великий ритм, вытекающий из связи жизненных явлений с ритмом Вселенной и символизирующий единство мира.