Вместо звездочек поставьте соответствующую цифру и запишите 1) число, кратное 9; 2) ??аименьшее число , кратное 3. 83*; 2*3; 51*; 76*; 64*; 84*.
Математика
Вместо звездочек поставьте соответствующую цифру и запишите 1) число, кратное 9; 2) ??аименьшее число , кратное 3. 83*; 2*3; 51*; 76*; 64*; 84*.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Число делится на 9, если сумма его цифр делится на 9 837; 243; 513; 765; 648; 846. 2) Число делится на 3, если сумма его цифр делится на 3 831; 213; 510; 762; 642; 840.
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