Помогите мне пожалуйста! Либо номер 26 либо 30)
Математика
Помогите мне пожалуйста! Либо номер 26 либо 30)
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Гость:
№26. ОТВЕТ: А,В. №30. ОТВЕТ:В
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