Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг друга и через 4часа встретили??ь. один автомобиль ехал со скоростью 66км ч, другой - на 6 км ч быстрее. какое расстояние было между ними в начале пути?

Математика

Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг друга и через 4часа встретили??ь. один автомобиль ехал со скоростью 66км ч, другой - на 6 км ч быстрее. какое расстояние было между ними в начале пути?

Автор: Гость