Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг друга и через 4часа встретили??ь. один автомобиль ехал со скоростью 66км ч, другой - на 6 км ч быстрее. какое расстояние было между ними в начале пути?
Математика
Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг друга и через 4часа встретили??ь. один автомобиль ехал со скоростью 66км ч, другой - на 6 км ч быстрее. какое расстояние было между ними в начале пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66+6=72 км/ч скорость второго авто 66+72=138 км/ч скорость сближения 138*4=552 км расстояние между ними было в начале пути
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