Используя записанные нижэ случаи деления найди значение частного 96:4

Математика
Используя записанные нижэ случаи деления найди значение частного 96:4
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Ответ: 94:4=24 Источник: мозг :)
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