1.переведите в восьмиричную систему 10011101001011.2.Сравните числа 56 в восьмиричной и 34 в семеричной.3.Определите число,стоящее впереди числа 56 в семеричной и числа,которое идет после него.3.Найдите сумму чисел 1011110 и 11...

Информатика

1.переведите в восьмиричную систему 10011101001011.2.Сравните числа 56 в восьмиричной и 34 в семеричной.3.Определите число,стоящее впереди числа 56 в семеричной и числа,которое идет после него.3.Найдите сумму чисел 1011110 и 1100111.

Автор: Гость