1.переведите в восьмиричную систему 10011101001011.2.Сравните числа 56 в восьмиричной и 34 в семеричной.3.Определите число,стоящее впереди числа 56 в семеричной и числа,которое идет после него.3.Найдите сумму чисел 1011110 и 11...
Информатика
1.переведите в восьмиричную систему 10011101001011.2.Сравните числа 56 в восьмиричной и 34 в семеричной.3.Определите число,стоящее впереди числа 56 в семеричной и числа,которое идет после него.3.Найдите сумму чисел 1011110 и 1100111.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.10011101001011 разбиваем на двоичные тетрады справа налево 010 011 101 001 011 и слева дописываем до 3 разрядов 0. Записываем алфавитом 8СС 23513(8); 2.56(8)=5*8+6*1=46(10) больше 34(7)=3*7+4=25(10) 3. 55(7), 56(7), 56(7)+1=60(7) 4. 1011110 + 1100111=11000101(2).
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