50 баллов. помогите мне с а) и б). именно начертите на окружности и объясните, как это находится! без формулы! и объясните доступно, пожалуйста) мне важно понимать смысл. За ответы не соответствующие моим требованиям- бан.

Алгебра

50 баллов. помогите мне с а) и б). именно начертите на окружности и объясните, как это находится! без формулы! и объясните доступно, пожалуйста) мне важно понимать смысл. За ответы не соответствующие моим требованиям- бан.

Автор: Гость