50 баллов. помогите мне с а) и б). именно начертите на окружности и объясните, как это находится! без формулы! и объясните доступно, пожалуйста) мне важно понимать смысл. За ответы не соответствующие моим требованиям- бан.
Алгебра
50 баллов. помогите мне с а) и б). именно начертите на окружности и объясните, как это находится! без формулы! и объясните доступно, пожалуйста) мне важно понимать смысл. За ответы не соответствующие моим требованиям- бан.
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