Вигадайте казкову країну, назви в якій промовляють про її історію. Намалюйте карт??. Складіть невеличку розповідь про свій дивокрай для однокласників. Як ви думаєте, чи так само виникають історичні назви в реальному житті?

История

Вигадайте казкову країну, назви в якій промовляють про її історію. Намалюйте карт??. Складіть невеличку розповідь про свій дивокрай для однокласників. Як ви думаєте, чи так само виникають історичні назви в реальному житті?

Автор: Гость